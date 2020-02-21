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Продукты, которые при готовке становятся еще полезнее

Ценность продуктов меняется при их приготовлении

сегодня, 11:00
Автор:

• Светлана Шкурупий

Продукты, которые при готовке становятся еще полезнее

Считается, что во время готовки, многие продукты теряют свои витамины и полезные свойства. Но врачи говорят, что термическая обработка необходима для уничтожения микробов, а также она улучшает вкус и помогает питательным веществам лучше усваиваться.

Морковь

Этот овощ можно употреблять, как в сыром, так и готовом виде. Но во время термической обработки повышается усвоение бета-каротина из моркови. Еще варенная морковь содержит в себе больше антиоксидантов, которые необходимы организму для профилактики от многих заболеваний.  

Помидоры

В состав этих овощей входит ликоптин - мощный антиоксидант, который обладает множеством полезных для организма свойств, в том числе и предотвращает появление раковых клеток. Во время приготовления помидоры лучше усваиваются, а уровень их антиоксидантов повышается. 

Грибы

Грибы - тяжелый продукт, который содержит в себе массу питательных веществ, витаминов и микроэлементов. Чтобы их польза была максимальной, грибы стоит готовить на растительном масле, тогда их пищевая ценность вырастет в разы. 

Ранее издание "Комментарии" сообщали о том, какие продукты повышают уровень гемоглобина в крови.


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Источник: https://foodandmood.com.ua/rid/food/805863-5-produktov-kotorye-pri-gotovke-stanovyatsya-esche-poleznee
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