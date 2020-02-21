Продукты, которые при готовке становятся еще полезнее

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Считается, что во время готовки, многие продукты теряют свои витамины и полезные свойства. Но врачи говорят, что термическая обработка необходима для уничтожения микробов, а также она улучшает вкус и помогает питательным веществам лучше усваиваться.
Морковь
Этот овощ можно употреблять, как в сыром, так и готовом виде. Но во время термической обработки повышается усвоение бета-каротина из моркови. Еще варенная морковь содержит в себе больше антиоксидантов, которые необходимы организму для профилактики от многих заболеваний.
Помидоры
В состав этих овощей входит ликоптин - мощный антиоксидант, который обладает множеством полезных для организма свойств, в том числе и предотвращает появление раковых клеток. Во время приготовления помидоры лучше усваиваются, а уровень их антиоксидантов повышается.
Грибы
Грибы - тяжелый продукт, который содержит в себе массу питательных веществ, витаминов и микроэлементов. Чтобы их польза была максимальной, грибы стоит готовить на растительном масле, тогда их пищевая ценность вырастет в разы.
Ранее издание "Комментарии" сообщали о том, какие продукты повышают уровень гемоглобина в крови.
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