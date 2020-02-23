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Зеленый чай снижает вред жирной и тяжелой пищи

Вещества, которые содержатся в зеленом чае, способствуют снижению отложению липидов

сегодня, 14:44
Автор:

• Екатерина Белоброва

Зеленый чай снижает вред жирной и тяжелой пищи

Ученые из Университета Пенсильвании рассказали, что тяжелую пищу лучше всего запивать зеленым чаем, поскольку в нем содержатся минералы и вещества, которые способствуют снижению отложению липидов.

Для того, чтобы выяснить пользу зеленого чая, ученые провели эксперимент на мышах. Грызунов кормили продуктами с высоким содержанием жиров, после чего давали им разные напитки. На первом месте по полезным свойствам оказался зеленый чай, который ускорял процесс расщепления углеводов. Часть мышей большую часть времени отдыхала, а остальные грызуны каждый день бегали на колесе.

В результате оказалось, что зеленый чай также стимулирует обмен веществ, не давая образовываться жировым отложениям.

олифенолы защищают печень от образования липидов, что может быть чревато серьезными последствиями. Углеводы и жиры при этом перевариваются лишь частично, а остаток выходит вместе с калом, не оставаясь в организме", - рассказал руководитель эксперимента Джошуа Ламберт.


Источник:  Новости Ю
Источник:  Новости Ю

Отмечается, что в ходе эксперимента на грызунах также проверили несколько других напитков, среди которых черный чай и кофе. Последний оказался вредным не только для сердечно-сосудистой системы, но и для пищеварения.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, какую скрытую пользу приносят организму креветки.


Источник:  Новости Ю



Новости Ю
Источник:  Новости Ю


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Источник: https://newsyou.info/tyazheluyu-pishhu-nuzhno-zapivat-zelenym-chaem
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