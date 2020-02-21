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В чем заключается главная польза креветок для организма

Креветки считаются деликатесом, и едим мы их не каждый день

сегодня, 09:25
Автор:

• Светлана Шкурупий

В чем заключается главная польза креветок для организма

Креветки ценятся не только за свой нежный вкус, но и за многочисленные свойства и питательную ценность для организма. Об этом сообщает издание Healthystyle.

Врачи говорят, что этот морской деликатес является отличным источником астаксантина - каротиноидного средства, характеризующегося сильным антиоксидантным действием. Это вещество замедляет процесс старения и развития многих заболеваний (болезни Альцгеймера, рака). Кроме того, включение креветок в рацион уменьшает риск заболеваний сердечно - сосудистой системы, в частности тромбоза и инсульта 

Специалисты утверждают, что креветки способны укрепить защитные силы иммунитета, что особенно важно в пик простудных заболеваний. Также они помогают при похудении, потому что являются хорошим источником белка, который эффективно утоляет чувство голода. 

Этот морской деликатес благоприятно влияет и на нервную систему, поэтому креветки можно употреблять в качестве профилактики от стресса, сильного напряжения, депрессии и других проблем с "нервами".

Также в креветках содержится много йода, который помогает нормализовать работу щитовидной железы и эндокринной системы в целом.

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Источник: http://healthystyle.info/zdorove-i-krasota/item/uchenye-nazvali-istinnuyu-polzu-krevetok
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