В чем заключается главная польза креветок для организма

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Креветки ценятся не только за свой нежный вкус, но и за многочисленные свойства и питательную ценность для организма. Об этом сообщает издание Healthystyle.
Врачи говорят, что этот морской деликатес является отличным источником астаксантина - каротиноидного средства, характеризующегося сильным антиоксидантным действием. Это вещество замедляет процесс старения и развития многих заболеваний (болезни Альцгеймера, рака). Кроме того, включение креветок в рацион уменьшает риск заболеваний сердечно - сосудистой системы, в частности тромбоза и инсульта
Специалисты утверждают, что креветки способны укрепить защитные силы иммунитета, что особенно важно в пик простудных заболеваний. Также они помогают при похудении, потому что являются хорошим источником белка, который эффективно утоляет чувство голода.
Этот морской деликатес благоприятно влияет и на нервную систему, поэтому креветки можно употреблять в качестве профилактики от стресса, сильного напряжения, депрессии и других проблем с "нервами".
Также в креветках содержится много йода, который помогает нормализовать работу щитовидной железы и эндокринной системы в целом.
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