Популярные мифы о вине, в которые не стоит верить

Вокруг вина существует огромное количество мифов, которые передаются из уст в уста не слишком осведомленными покупателями. Какие ложные правила потребления вина следует забыть раз и навсегда?

Красное вино изготавливают из черного винограда, белое - из белого

Окраска вина зависит не от сорта винограда, а от способа его обработки и изготовления. Белое вино можно получить и из черного винограда, если в процессе его изготовления быстро очистить его от кожуры. Сама по себе виноградная мякоть не имеет цвета, а свой оттенок вино получает благодаря ферментам, которые есть в кожуре.

Охлаждать вино льдом - безвкусица

Подобный поступок ассоциируется с плохим вкусом и вроде принадлежностью к низкому классу. На самом деле, опустить несколько кубиков льда в бокал с вином - более чем приемлемо. Охлаждение этого напитка помогает выявить его тонкие вкусы и нюансы. Не говоря уже о том, что охлажденное вино лучше, чем вино комнатной температуры, улучшает настроение в жаркую погоду.

Вино должно быть комнатной температуры

Кстати, о комнатной температуре. Это понятие достаточно относительное и зависит от сезонности, типа жилья и так далее. Согласитесь, комнатная температура зимой в отопительный сезон может быть значительно выше, чем комнатная температура летом, под действием кондиционера. Поэтому ориентируйтесь на факты. Идеальная температура для подачи красного вина - 14-18ºC.

Красное вино - к мясу, белое - к рыбе

Даже невежды в виноделии знают, что красное вино подают с мясом, тогда как белое идеально подходит к рыбе. Это правило действительно существует, но оно не универсально. Например, жирную "мясную" рыбу, такую как тунец, лосось или рыба-меч намного лучше дополняют красные вина - пено-нуар, мерло или санджовезе. И вы удивитесь, но к грубому стейку также не обязательно выбирать исключительно красное вино. Ориентируйтесь по вкусу.

Ранее издание "Комментарии" сообщали о том, в какие мифы об алкоголе нельзя верить.

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