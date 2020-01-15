Мифы об алкоголе, в которые не нужно верить

Вокруг употребления алкогольных напитков и самого спиртного бытует множество мифов, в которые верит большинство. Ученые развенчали самые популярные из них и расставили все точки над "і".

Алкоголь помогает крепче заснуть

Спиртные напитки действительно вызывают у человека слабость и сонливость, но опьянение не имеет ничего общего со здоровым и крепким сном. Алкоголь помогает заснуть быстрее, но качество отдыха ухудшается в несколько раз. После такого сна человек чувствует себя разбитым и уставшим, а еще, как правило, с головной болью.

Если больше закусывать – меньше опьянеешь

Доля правды в этом есть, ведь без закуски пить алкоголь и вправду не стоит. Но жирные и острые блюда перегружают пищеварительную систему и наносят ей серьезный удар. После тяжелой закуски, которая идет в сочетании с алкоголем, усиливается интоксикация организма и переваривание пищи замедляется.

Качественный алкоголь не вредит организму

Это ошибочное утверждение, ведь этиловый спирт входит в состав любого алкоголя. По статистике, лишь 6% отравлений вызваны содержимым суррогатного алкоголя. Остальным 94% спровоцированы этанолом, без которого не обходится ни лучшая водка, ни самый дорогой виски.

Пиво нужно пить перед водкой

На самом деле, нет разницы в каком порядке следует пить спиртные напитки. В такой ситуации важную роль играет лишь количество выпитого.

Алкоголь лечит простуду

Считается, что стопка водки с лимоном или перцем способна излечить от любого недуга, в частности от простуды. Но врачи не рекомендуют прибегать к таким методам лечения. Дело в том, что спирт раздражает горло и оно воспаляется еще больше.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как восстановить работу печени после употребления алкогольных напитков.

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