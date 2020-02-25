Восемь полезных овощей, которые сохранят вашу фигуру после сорока

Овощи, которые повышают метаболизм, - лучшие для похудения и поддержания здорового веса в возрасте после 40 лет, когда снижение обмена веществ способствует набору веса. Об этом после проведения ряда исследований утверждают диетологи, сообщает немецкий журнал Freundin.

Врачи перечислили восемь основных видов овощей, которые помогут справляться организму в борьбе с лишним весом, который остается неизменным спутником старшего возраста.

Брокколи. Содержит кальций - известный натуральный сжигатель жира, а также много витамина С. По словам диетологов, это одна из самых действенных комбинаций для повышения метаболизма, избавления от излишков воды, отечности.

Дикая спаржа. Употребление овоща увеличивает концентрацию глутатиона в организме. Этот антиоксидант обеспечивает мощный эффект детокс - в возрасте после 40 лет организм нуждается в такой поддержке.

Цикорий. Способствует выработке желчи, активируя функцию печени по расщеплению жиров, также благотворно влияет на кишечную флору. Повышение метаболизма становится следствием данных процессов.

Листовая капуста (Кейл). Содержит рекордное количество витамина А, почти все витамины группы В, кальций в сочетании с витамином С - подобный комплекс веществ снижает уровень холестерина, жира, оздоравливает флору кишечника, повышает метаболизм после сорока.

Огурец. Стимулируя процессы метаболизма, огурец также поддерживает гидратацию организма, помогает избавляться от нежелательных веществ. Диетологи советуют есть овощ с кожурой, содержащий калий, железо, магний, кальций, витамины А, К и С.

Буряк. Влияя на функцию клеток печени и желчного пузыря, оказывает пищеварительное, мочегонное действие, побуждает организм быстро выводить вредные вещества, излишки жидкости из тканей. Лучше употреблять сырым.

Морковь. Подгоняет обмен веществ в организме после 40 лет, успешно выводит излишки холестерина. Клетчатка сырого овоща содержит минимум жиров, но требует много энергии для переваривания.

Брюссельская капуста. В ней много витамина С, минералов, антиоксидантов, серы. Благодаря им ускоряется работа печени, благотворно влияет на метаболизм.

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