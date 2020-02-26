В каких случаях нельзя употреблять картофель

Немецкие специалисты перечислили случаи, когда употреблять картофель категорически не рекомендуется, потому что он может быть опасным для здоровья. Об этом сообщает издание Wunderweib.

Картофель из холодильника

Эксперты говорят, что хранить этот продукт необходимо в прохладном и темном помещении. Такие условия препятствуют выработке соланина - токсического вещества. Если картофель держать постоянно в холодильнике, тогда крахмал, входящий в его состав, превратиться в сахар. А во время приготовления такая картошка образует акриламид - химическое вещество, которое увеличивает риск онкологического заболевания.

Неочищенный картофель

Если вы покупаете картофель в супермаркете, тогда не употребляйте его с кожурой. При длительном хранении в кожуре этого продукта вырабатываются токсические вещества, опасные для организма человека. Кроме того, этот овощ часто обрабатывают пестицидами.

Картофель с неприятным запахом

Проверить, насколько свежий продукт можно по запаху, и картофель не исключение. Если он издает сладковатый и затхлый запах - употреблять его не рекомендуется.

Картофель с пятнами

Если вы заметили на овоще мокрые пятна, значит картофель заражен бактериями, поэтому смело отправляйте такой продукт в мусорный бак.

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, можно ли похудеть на картофеле.

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