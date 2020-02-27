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Немецкие диетологи назвали правила успешного похудения

Эти правила помогут вам наладить свой рацион

сегодня, 09:45
Автор:

• Светлана Шкурупий

Немецкие диетологи назвали правила успешного похудения

Немецкие медики рассказали, какие правила похудения помогут вам эффективно избавиться от лишнего веса и быстро достичь определенной цели. Об этом сообщает издание Focus.

Принципиальный момент похудения

Диетологи не рекомендуют садится на жесткую диету и подвергать стрессу весь организм. Важное правило похудения -  в день сжигать намного больше калорий, чем вы употребляете. Чтобы процесс не был мучительным, научитесь правильно питаться и выбирайте продукты, которые на долгое время дают чувство сытости, например, овощи, бобовые, творог и другие. 

Обследование

Прежде, чем серьезно заняться похудением, пройдите обследование у врача. Возможно, ваш избыточный вес - признак заболевания, который привел к нарушению обмена веществ. 

Избавьтесь от задержки воды

Медики говорят, что во время процесса похудения важно контролировать свой водный баланс, поэтому в день нужно выпивать около 2 литров жидкости. Но показатели на весах могут быть неизменными, если в организме происходит задержка воды. Чтобы этого не случилось ограничьте потребление соленной пищи, а также кофе и алкоголя.

Борьба со стрессом

Ученые доказали, что во время стресса и депрессивного состояния, люди склонны употреблять больше жирной и вредной пищи. Поэтому, если вы решили похудеть, отбросьте прочь все сомнения, проблемы и уверенно идите к своей цели. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, как без особых стараний скинуть лишний вес.


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Источник: https://www.focus.de/gesundheit/ratgeber/naturheilkunde/gesponsert/gesunder-koerper-5-tipps-zum-abnehmen_id_10702798.html
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