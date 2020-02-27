"Не так страшен ночной жор, как его малюют": диетологи развеяли миф вреда от позднего ужина

Медики разоблачили общепринятый тезис о том, что поздний прием пищи несет сокрушительный вред не только стройности тела, но и здоровью целиком. Эксперты утверждают, что это не всегда так, а целиком зависит от образа жизни и режима дня.

По мнению диетологов, если человек по своему хронотипу "сова", то есть поздно ложится и поздно просыпается, то ночной ужин не отразится негативом на его здоровье.

"Те, кто привык ложиться после полуночи, могут позволить себе поесть и в 22 часа. Главное условие — между последним приемом пищи и сном должно пройти три часа, за которые еда успеет перевариться", - убеждены медики.

Также, согласно данным исследования, опубликованным на сайте Национального центра биотехнологической информации (США), поздние приемы пищи не вредят фигуре. Ожирение является результатом избыточного потребления калорий при недостаточной физической активности.

Таким образом, научных сведений, подтверждающих влияние именно поздних ужинов на появление избыточного веса, — не существует.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о немецкой технологии эффективного похудения. Смысл диеты в том, что нет жесткого ограничения в еде, которое подвергает организм стрессу.



Источник: Новости Ю

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