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Какой продукт предотвращает ожирение печени

Печень – один из самых важных органов в нашем организме

сегодня, 09:45 535
Автор:

• Светлана Шкурупий

Какой продукт предотвращает ожирение печени

Американские ученые провели исследование и выяснили, какие продукты помогают предотвратить одно из самых опасных заболеваний - ожирение печени. Об этом сообщает издание Medikforum.

Специалисты определили, что продукты, содержащие индол - вещество растительного происхождения, обладают уникальными для организма свойствами. В их число входит и защита печени от нарушений жирового обмена. Также индол помогает очистить организм от вредных веществ и токсинов, и способствует нейтрализации токсинов в  самом органе.

Эксперты говорят, что найти это чудо-средство можно в овощах семейства крестоцветных: брокколи, цветной, брюссельской, краснокочанной капустах, а также репе и брюкве. Эти продукты доступны в каждом магазине и "не бьют" по карману, поэтому их рекомендуется периодически включать в свой рацион. Помимо защиты печени, они хорошо сказываются и на работе пищеварительной системы, приводя в норму обмен веществ.

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, как восстановить работу печени после употребления алкоголя.


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Источник: https://www.medikforum.ru/zoj/89632-horosh-ili-ploh-dlya-nas-kofein.html
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