Какой продукт предотвращает ожирение печени

Американские ученые провели исследование и выяснили, какие продукты помогают предотвратить одно из самых опасных заболеваний - ожирение печени. Об этом сообщает издание Medikforum.

Специалисты определили, что продукты, содержащие индол - вещество растительного происхождения, обладают уникальными для организма свойствами. В их число входит и защита печени от нарушений жирового обмена. Также индол помогает очистить организм от вредных веществ и токсинов, и способствует нейтрализации токсинов в самом органе.

Эксперты говорят, что найти это чудо-средство можно в овощах семейства крестоцветных: брокколи, цветной, брюссельской, краснокочанной капустах, а также репе и брюкве. Эти продукты доступны в каждом магазине и "не бьют" по карману, поэтому их рекомендуется периодически включать в свой рацион. Помимо защиты печени, они хорошо сказываются и на работе пищеварительной системы, приводя в норму обмен веществ.

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, как восстановить работу печени после употребления алкоголя.

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