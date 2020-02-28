Три правила, повышающие эффективность любой диеты

Американские исследователи провели эксперимент, с помощью которого определили три важных правила, повышающих эффективность любой диеты.

Ученые пригласили для участия в эксперименте более 600 человек в возрасте от 18 до 50 лет. Добровольцев разделили на две группы и следили за их рационом питания в течении одного года. Первая группа придерживалась кетогенной диеты (ставка на употребление жиров и белков), а вторая - делала упор на белковые продукты, с низким содержанием жиров. Результаты этого эксперимента помогли исследователям выделить правила, которые гарантируют успех в борьбе с лишним весом.

Выбирайте питательные продукты

Рацион питания должен быть правильно сбалансированным, поэтому упор нужно делать только на натуральные и питательные продукты: овощи, фрукты, рыбу, растительное масло.

Избегайте продуктов из белой муки

Эксперты рекомендуют исключить из своего меню продукты из белой муки, заменяя их цельнозерновым хлебом, а также блинчиками из миндальной муки.

Основа диета - овощи

То, что овощи - кладезь ценных витаминов и микроэлементов известно давно и всех. Они должны быть основой любой диеты, потому что обогащают организм витаминами, а также дарят чувство сытости на долгое время, помогая избежать "срывов" на вредную пищу.

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, какие правила помогут вам быстро и эффективно избавиться от лишнего веса.

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