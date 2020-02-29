О каких проблемах говорит сухая кожа на локтях

Дерматологи рассказали, что сухость кожи на локтях не является нормой, а сигнализирует об определенных проблемах. Об этом сообщает издание 7mednews.

Специалисты утверждают, что сухая кожа всегда характерна для атопических, т.е. аллергических, состояний: дерматит, бронхиальная астма, вазомоторный ринит, иногда пищевая аллергия. Также на локтях могут проявляться очаги псориаза.

Часто сухие локти могут быть связаны с гиперкератозом, то есть избыточным разрастанием рогового слоя эпидермиса. Гиперкератоз может возникнуть в результате механического воздействия на кожу, например, надавливания на локти при сидении за столом.

По словам дерматологов, кожа — первый барьер, который защищает людей от внешней среды. Если она повреждается, то запускается процесс регенерации, в результате чего происходят локальные изменения: кожа утолщается, становится суше, появляется подчеркнутый кожный рисунок.

То же самое касается обработки пяток пемзой или пилкой: чем больше вы снимаете роговой слой, тем больше он нарастает.

Также причиной могут быть различные эндокринные нарушения и нехватка витаминов. Выработка кожного сала происходит под действием гормонов, это, прежде всего, андрогены и эстрогены. Если этих гормонов вырабатывается меньше, кожа остается сухой. Выраженные изменения кожи происходят еще при сахарном диабете.

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, как бороться с сухой кожей лица.

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