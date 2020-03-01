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Врачи рассказали, как побороть зависимость от кофеина

Кофезависимость может отражаться на здоровье также пагубно как и никотиновая

1 марта 2020, 23:59
Автор:

• Екатерина Белоброва

Врачи рассказали, как побороть зависимость от кофеина

На сегодня кофе остается самым популярным и продаваемым активным веществом, способным изменить настроение, за что приравнивается к наркотику. Человек, который привык потреблять бодрящий напиток на протяжении дня, не сможет отказать себе в паузе без синдрома отмены (признаки синдрома - это головная боль, сложность концентрации на чем-то, сонливость, вялость).

Медики рассказали, что люди, которые выпили большую дозу кофеина - 250 мг или более могут заметить в своем теле такие неприятные последствия как перевозбуждение, постоянное беспокойство, суетливость движений, регулярное посещение туалета, так как кофеин - естественное мочегонное, покрасневшее лицо, тахикардия и другие.

Таким образом эксперты рекомендуют отчаянным кофеманам, что называется "слезть с кофеиновой иглы". Поскольку сразу отказать себе в любимом напитке не удастся, следует постепенно снижать количество дозировок. С каждым днем пусть чашек выпитого кофе становится меньше и однажды вам будет вполне достаточно порции эспрессо по утрам. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что кофе входит в список напитков, которые обезвоживают организмЕсли ваше утро не обходится без чашечки бодрящего напитка, тогда заведите себе за привычку, через 20 минут после кофе, выпивать стакан обычной воды (не газированной), чтобы восполнить запас жидкости в организме.



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Источник: https://newsyou.info/zavisimost-ot-kofeina-kak-vyrvatsya-iz-porochnogo-kruga
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