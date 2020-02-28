Названы напитки, которые обезвоживают организм

Диетологи не перестают твердить, что для поддержания здоровья важно употреблять ежедневно около двух литров воды. Но помимо питьевой воды мы пьем и другие напитки. Однако, некоторые из них, наоборот, приводят к обезвоживанию.

Эксперты говорят, что все напитки содержат воду, но их состав по-разному влияет на организм. Например, кофе провоцирует вымывание жидкости из клеток, поэтому после нескольких чашек мы начинает чувствовать усталость. Если ваше утро не обходится без чашечки бодрящего напитка, тогда заведите себе за привычку, через 20 минут после кофе, выпивать стакан обычной воды (не газированной), чтобы восполнить запас жидкости в организме.

К обезвоживанию приводят и алкогольные напитки, ведь они действуют как мочегонное средство. Также в их составе есть большое количество сахара, который вызывает жажду.

Если хотите защитить свой организм от обезвоживания, тогда откажитесь от энергетиков и газированных напитков. Они содержат вредные вещества, сахар, красители и консервантов, поэтому никакой пользы здоровью не приносят.

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, как увеличить количество употребляемой воды в день.

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