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Уникальные свойства моркови, о которых вы не знали

Морковь – овощ весьма полезный и удивительный

сегодня, 09:10 537
Автор:

• Светлана Шкурупий

Уникальные свойства моркови, о которых вы не знали

Почетное место в основе рациона питания должны занимать овощи, ведь в них содержится большое количество витаминов и микроэлементов, необходимых нашему организму. Морковь - не исключение, она обладает уникальными свойствами, о которых известно не всем.

Противораковое действие

Морковь содержит полиацетилен - органическое вещество, которое ингибирует развитие раковых клеток в организме. Многочисленные исследования доказывают, что потребление этого овоща снижает риск появления рака легких и молочной железы. 

Улучшает зрение

Морковь богата на бета-каротин (предшественник витамина А), который оказывает прямое влияние на зрительную систему. Он защищает глаза от таких заболеваний, как дегенерация желтого пятна, глаукома и возрастных катаракт.

Предотвращает сердечные заболевания

В составе моркови есть альфа-каротин и лютеин, которые снижают в крови уровень "плохого" холестерина. Эти вещества предотвращают развитие сердечных проблем, в частности инсульта. А калий ослабляет напряжение в кровеносных сосудах и артериях, что, в свою очередь, помогает увеличить кровоток и снизить сердечно-сосудистую нагрузку.

Защищает печень

Морковь уберегает наш "фильтр" от воздействия химических веществ окружающей среды. Высокое содержание витамина А в моркови играет ключевую роль в вымывании токсинов из организма. 

Способствует пищеварению

Этот хрустящий овощ богат на клетчатку, которая положительно влияет на пищеварительную систему, предотвращая запоры и кислотный рефлюкс, а также защищая желудок от различных заболеваний. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, почему женщинам нужно пить морковный сок. 


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Источник: https://zdroweporadniki.pl/wlasciwosci-zdrowotne/10-najlepszych-korzysci-zdrowotnych-marchwi/
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