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Напитки, которые содержат больше сахара, чем газировка

Есть напитки, которые также таят в себе угрозу

сегодня, 09:35
Автор:

• Светлана Шкурупий

Напитки, которые содержат больше сахара, чем газировка

О том, что газировка очень вредна для здоровья, потому что содержит много сахара, красителей и консервантов, знает даже ребенок. Но есть и другие напитки, которыми лучше не злоупотреблять, чтобы не навредить организму.

Холодный чай

Сам по себе чай - полезный напиток, который содержит много антиоксидантов, положительно влияющих на весь организм. Но это не относится к тем холодным напиткам, которые предлагают в супермаркете. В чае из магазина может содержаться еще больше сахара, чем в пепси. Лучше самостоятельно приготовить чай, а после его охладить и таким образом утолять жажду. 

Кокосовая вода

Производители подслащенной кокосовой воды всегда указывают на этикетке, что в одной бутылке этого напитка содержится 30 граммов сахара. Если в течение дня вы пьете несколько таких бутылок, то превышаете суточную потребность в сахаре в несколько раз.

Тоник

Этот освежающий напиток часто используют для разбавления алкогольных коктейлей. Но в нем содержится очень много сахара (100 мл тоника эквивалентно 7-8 чайным ложкам сахара).

Фруктовые соки

Соки, которые предлагают нам супермаркеты богаты на сахар, красители, консерванты и искусственные ароматизаторы. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, какие напитки обезвоживают организм.


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Источник: https://foodandmood.com.ua/rid/food/1020213-7-napitkov-vysokim-soderzhaniem-sakhara
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