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Врачи рассказали, какой орех защитит от вирусных инфекций

Этот орех чрезвычайно полезен для здоровья

сегодня, 11:50
Автор:

• Светлана Шкурупий

Врачи рассказали, какой орех защитит от вирусных инфекций

Многочисленные исследования подтверждают, что орехи - важный продукт в нашем рационе питания. Существует большое разнообразие видов орехов и каждый из них владеет своими уникальными и полезными свойствами для организма. Ученые утверждают, что миндаль существенно укрепляет иммунитет, предотвращая многие заболевания.

Известно, что миндаль богат на витамины и ценные микроэлементы, среди которых железо, марганец, медь, клетчатка, калий и большое количество антиоксидантов. Несмотря на то, что диетологи критикуют этот орех за калорийность и сладковатый вкус, который вынуждает есть его горстями, миндаль положительно влияет на здоровья. Он усиливает защитные функции иммунитета, которая особенно уязвима в холодный период, когда "разгуливают" инфекции. В кожице этого ореха есть вещества, которые помогают клетках эффективнее распознавать вирусы и блокировать их. 

Помимо этого, миндаль снижает артериальное давление, улучшает кровоток и предотвращает проблемы сердечно-сосудистой системы. А антиоксиданты, входящие в его состав, замедляют старение и уменьшают риск развития опасных заболеваний.

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, почему миндаль нужно есть каждый день. 


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Источник: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20438761
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