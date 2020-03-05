Что произойдет с телом, если на месяц отказаться от сладкого

Суточная норма сахара для взрослого человека составляет 25 грамм (4-5 чайных ложек), но на деле мы употребляем его гораздо больше, ведь он содержится во многих продуктах, в том числе и полезных. Что же произойдет с организмом, если на месяц отказаться от этого вещества?

Настроение стабилизируется

Американские ученые доказали, что чрезмерное количество сладкого вызывает депрессию, потому что сахар влияет на работу мозга. Если несколько плиточек шоколада могут повысить настроение, то несколько десертов, конфет и прочих сладостей, приведут к обратному состоянию.

Вы будете реже болеть простудой

Эксперты говорят, что высокая концентрация сахара вызывает в организме хроническое воспаление, а значит иммунитет слабеет и становится уязвим к различным вирусам. В связи с этим шансы подцепить простуду увеличиваются.

Вы избавитесь от лишних килограмм

В день мы употребляем больше 20 чайных ложек сахара (хотя этот показатель индивидуален). Если правильно сбалансировать рацион и ограничить употребление сладостей, полуфабрикатов, соусов, пакетированных соков и газировок, тогда лишние килограммы сбросить будет намного легче и быстрее.

Зубы станут более здоровыми

Даже ребенок знает, что сладости серьезно вредят зубам, поэтому их нужно употреблять в меру. Дело в том, что сахар способствует появлению кариеса, а также он подпитывает бактерии, которые влияют на запах изо рта.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, в каких напитках содержится много сахара.

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