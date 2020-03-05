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Свойства граната: чем полезен красный фрукт для организма

Гранат в народе называют «королевским» фруктом

сегодня, 09:50
Автор:

• Светлана Шкурупий

Свойства граната: чем полезен красный фрукт для организма

В основе рациона обязательно должны быть фрукты и овощи, потому что в них содержится много питательных элементов и веществ, необходимых для поддержания здоровья. Особое место в этом списке отводится гранату, ведь он обладает рядом уникальных свойств. 

Этот ярко-красный фрукт богат на антиоксиданты - биологические активные вещества, которые нейтрализуют в организме негативное воздействие свободных радикалов, защищая от развития рака и других заболеваний. 

Антиоксидантные свойства граната также позволяют укрепить иммунную систему человека, поэтому "королевский" фрукт нужно употреблять в качестве профилактики простудных заболеваний.  Еще гранат служит как эффективное жаропонижающее средство.

Научные исследования доказывают, что этот красный фрукт помогает избежать инсультов, сердечных приступов и других заболеваний, связанных с нарушением кровообращения и состоянием крови в организме. Гранат разжижает кровь и очищать ее от "плохого" холестерина, стабилизируя артериальное давление.

Известно, что полифенолы, входящие в состав продукта, положительно влияют на показатели вербальной и зрительной памяти у людей среднего возраста. Поэтому, гранат или его сок необходимо периодически включать в свой рацион (если отсутствуют медицинские противопоказания).

Ранее издание "Комментарии" сообщало, почему гранатовый сок нужно пить круглый год. 


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Источник: https://pl.onlinedoctors24.com/4205402-the-benefits-of-pomegranate-for-our-health
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