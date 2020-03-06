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Чем полезны финики и сколько их нужно есть в день

Финики - невероятно питательный продукт

сегодня, 10:40
Автор:

• Светлана Шкурупий

Чем полезны финики и сколько их нужно есть в день

Плоды финиковой пальмы высоко ценят за их уникальный вкус и богатый питательный состав. Ученые говорят, что ежедневно нужно употреблять по три финика, тогда польза для здоровья будет неоценимой. Об этом сообщает издание Woman.

Эти полезные плоды можно употреблять в свежем, сушеном и вареном виде.  Полстакана фиников обеспечивают около 14% суточной потребности в калии, 8% в магнии и 10% в марганце. Они также являются отличным источником витамина В6 (около 24% суточной нормы на каждые ½ стакана плодов). Но медики говорят, что достаточно съедать по три финика в день и вы сразу же заметите положительные изменения.

Плоды финиковой пальмы чрезвычайно богаты на питательные вещества - они являются отличным источником витаминов А, В и С, а также минералов: магния, фосфора, кальция, железа, селена, цинка и меди. Кроме того, финики содержат много клетчатки - до 8 грамм. Эти плоды благоприятно действуют на работу пищеварительной системы, помогая при запорах и других нарушениях желудочно-кишечного тракта.

Кроме того, в состав фиников входят мощные антиоксиданты - флавоноиды, каротиноиды и фенольная кислота, которые защищают организм от многих заболеваний, в том числе и рака. 

Также этот продукт известен своим благотворным влиянием на сердечно-сосудистую систему, поскольку способен нормализовать уровень холестерина в крови. Благодаря такому воздействию на липидограмму, финики могут снизить риск развития атеросклероза, инфаркта или инсульта.

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Источник: https://www.woman.at/a/datteln-gesund
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