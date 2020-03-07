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Диетологи нашли способ, который поможет не стареть

Названа диета, которая может предотвратить возрастные последствия в мозге

сегодня, 11:05
Автор:

• Таисия Ерохина

Диетологи нашли способ, который поможет не стареть

Исследование показало, что низкоуглеводная диета может предотвратить возрастные последствия в мозге. Об этом пишет MedicalXpress.

Ученые пришли к выводу, что нейробиологические изменения, связанные со старением, можно увидеть в гораздо более молодом возрасте - в конце 40-х годов. Дело в том, что с возрастом мозг начинает терять способность эффективно метаболизировать глюкозу, вызывая медленное голодание нейронов и дестабилизацию мозговых сетей. Однако пагубные процессы можно предотвратить, если правильно продумать рацион питания. Главное правило – минимизировать употребление простых углеводов.

Реакцию мозга на диету ученые решили проверить двумя способами. В первом случае участники эксперимента потратили одну неделю на стандартную (неограниченную) или низкоуглеводную диету (например: мясо или рыба с салатом, но без сахара, риса, крахмалистых овощей). В стандартной диете основным метаболизированным топливом является глюкоза, тогда как в диете с низким содержанием углеводов – кетоны.

По результатам исследования, после употребления кетонов увеличилась общая активность мозга и стабилизировались функциональные сети. Считается, что это связано с тем фактом, что кетоны обеспечивают клеткам большую энергию, чем глюкоза.

Ранее "Комментарии" рассказали, что диетологи назвали продукты, ускоряющие процесс старения.


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Источник: https://medicalxpress.com/news/2020-03-carb-diet-reverse-age-related-effects.html
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