Диетологи назвали продукты, ускоряющие процесс старения

Научные исследования доказали, что ряд пищевых продуктов и добавок, которыми мы любим себя побаловать, существенно ускоряют процесс старения в нашем организме. Если вы намерены продлить свою молодость как можно дальше, необходимо существенно урезать их в своем рационе или отказаться совсем.

Соль

Она повышает кровяное давление, влияет на коллаген и снижает упругость кожи. Излишняя соль вызывает отечность и приводит к быстрому образованию морщин.

Сладости

Провоцируют повышение уровня инсулина в крови, что пагубно влияет на кровеносные сосуды и ускоряет процесс старения.

Простые углеводы

Это самый быстрый путь к ожирению и старения. Содержатся, например, белый хлеб, макаронные изделия из белой муки, ну и, конечно же, все тортики-пирожные, эклеры, сладкие булочки. Они замедляют выработку коллагена и эластина, в результате клетки тела теряют упругость и стареют быстрее, а кожа выглядит рыхлой.

Фаст-фуд

Любой продукт из заведения быстрого питания практически всегда содержит трансжиры, а они закупоривают артерии, из-за чего кожа становится дряблой и теряет эластичность.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о секретах несравненной Виктории Бекхэм, которая в 45 лет сохраняет эластичность кожи как в 30 и при этом утверждает, что никогда не ложилась под нож пластического хирурга.

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