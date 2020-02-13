Нестареющая Виктория Бекхэм поделилась секретами своей бархатной кожи

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Всемирно признанная "икона стиля" и жена известного футболиста Виктория Бекхэм в свои 45 лет сумела сохранить кожу лица в идеальном состоянии и поделилась с подписчиками своими секретами.
Сама Виктория уверяет, что она не прибегает к услугам пластических хирургов, не делает никаких омолаживающих процедур, и что ее совершенная кожа – результат правильного питания. Впрочем, специалисты судачат о том, что модель лукавит, но при этом любое хирургическое вмешательство контролирует с умом и без фанатизма.
Светская львица не имеет вредных привычек и склонности к алкоголю, в ее рационе всегда много овощей и бобовых, которые она сочетает с жирными сортами рыбы. Любимая рыба Виктории - это лосось. Зато молочных продуктов, включая сыр, животного происхождения супруга игрока футбольного клуба "Реал Мадрид" категорически не употребляет.
Конечно, в косметичке Виктории Бекхэм находятся только дорогостоящие крема и сыворотки, но наибольшее предпочтение она отдает бренду Augustinus Bader, который и рекламирует в социальных сетях. Суть формулы чудо-продукта в том, что она помогает коже самостоятельно вырабатывать новые клетки и тем самым восстанавливаться. Виктория как-то рассказала, что любит использовать крем после скраба утром и вечером.
Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что бывший и.о министра здравоохранения Ульяна Супрун развенчала самые популярные мифы о презервативах.
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