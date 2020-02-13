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Нестареющая Виктория Бекхэм поделилась секретами своей бархатной кожи

Известная "икона стиля" придерживается правильного питания и пользуется органической косметикой

сегодня, 21:50
Автор:

• Екатерина Белоброва

Нестареющая Виктория Бекхэм поделилась секретами своей бархатной кожи

Всемирно признанная "икона стиля" и жена известного футболиста Виктория Бекхэм в свои 45 лет сумела сохранить  кожу лица в идеальном состоянии и поделилась с подписчиками своими секретами.

Сама Виктория уверяет, что она не прибегает к услугам пластических хирургов, не делает никаких омолаживающих процедур, и что ее совершенная кожа – результат правильного питания. Впрочем, специалисты судачат о том, что модель лукавит, но при этом любое хирургическое вмешательство контролирует с умом и без фанатизма.

Светская львица не имеет вредных привычек и склонности к алкоголю, в ее рационе всегда много овощей и бобовых, которые она сочетает с жирными сортами рыбы. Любимая рыба Виктории - это лосось. Зато молочных продуктов, включая сыр, животного происхождения супруга игрока футбольного клуба "Реал Мадрид" категорически не употребляет.

Конечно, в косметичке Виктории Бекхэм  находятся только дорогостоящие крема и сыворотки, но наибольшее предпочтение она отдает бренду Augustinus Bader, который и рекламирует в социальных сетях. Суть формулы чудо-продукта в том, что она помогает коже самостоятельно вырабатывать новые клетки и тем самым восстанавливаться. Виктория как-то рассказала, что любит использовать крем после скраба утром и вечером. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что бывший и.о министра здравоохранения Ульяна Супрун развенчала самые популярные мифы о презервативах.


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Источник: https://www.rbc.ua/rus/lite/wellness/45-letnyaya-viktoriya-bekhem-voshitila-svezhey-1581600200.html
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