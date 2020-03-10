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Назван побочный эффект частого употребления молока

Все знают, что молоко - источник кальция

сегодня, 09:50
Автор:

• Светлана Шкурупий

Назван побочный эффект частого употребления молока

Ученые из Швеции выяснили, что молоко, несмотря на его большую питательную ценность, может навредить организму. Об этом сообщает издание Tv.ua.

Известно, что молоко содержит девять основных питательных веществ: кальций, белок, калий, фосфор, рибофлавин, ниацин и витамины A, D и B12. Эти элементы очень важны для организма, так как поддерживают здоровье и улучшают самочувствие. Но специалисты провели эксперимент, которые доказал, что молоко можно употреблять только в определенных количествах, тогда оно будет приносить пользу.

Выяснилось, что большие дозы этого продукта не укрепляют кости, а наоборот, способствуют их ослаблению. У людей, которые ежедневно пьют 3 и больше стаканов молока чаще случаются переломы и вывихи. 

Ученые говорят, что большое количество кальция в организме может навредить костной системе и повысить риск преждевременной смерти. Считается, что в этом виноваты такие вещества, как галактоза и глюкоза - шестиуглеродные сахара. 

Специалисты рекомендуют употреблять не больше одного стакана молока в день, тогда такие побочные эффекты вас не побеспокоят.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, чем полезно для организма "золотое молоко". 


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Источник: https://tv.ua/trend/zozh/1197792-uchenye-nazvali-pobochnyj-effekt-ot-postoyannogo-upotrebleniya-moloka
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