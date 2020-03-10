Мифы о похудении, которые разрушают здоровье

Многие женщины в погоне за красивой фигурой соглашаются на жесткие диеты и другие серьезные меры, подрывающие здоровья. Нужно помнить, что вокруг темы похудения существует множество мифов, которые только вредят организму и приводят к обратному результату. Что стоит знать?

Соки для детокса

Если вы думаете, что, выпивая "зеленый коктейль" по пять раз на день, избавитесь от лишних килограммов и сможете улучшить состояние здоровья, то приготовьтесь к разочарованию. Во время получения сока из овощей и фруктов, теряется приблизительно половина пищевых волокон, что приводит к запорам и нарушению микрофлоры кишечника.

Можно есть все, но понемногу

Не верьте тому, что маленькие порции "всего, что угодно" помогут вам уберечь фигуру от лишнего веса. Например, употребление порции мороженого каждый день может принести на ваш "счет" 875 дополнительных калорий в неделю, или 3500 калорий в месяц. Так что хорошенько подумайте, прежде чем съесть кусочек шоколадки или печенье.

Ешьте часто и по чуть-чуть

Многие диетологи говорят, что нужно разделить приемы пищи на 5-6 раз в течении дня. Это поможет избавиться от чувства голода и усилить продуктивность организма. Но это не обязательно так. Недавние исследования показали, что для метаболизма важно не то, сколько раз вы едите, а что вы едите. Отличный способ похудеть — сосредоточиться на белках, овощах, здоровых жирах и фруктах.

Нужно полностью отказаться от жиров

Этот миф в последнее время стал еще более популярным, чем миф о том, что вам нужно полностью отказаться от углеводов. Как бы это странно не звучало, но жиры — это ваши друзья, в то время как обезжиренные продукты — враги. Когда из продукта удаляют жир, его часто заменяют сахаром для вкуса и химическими веществами, такими как загустители и добавки, для сохранения жирной текстуры. В конечном итоге вы получаете дополнительную порцию калорий и сахара, а также химикатов.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие правила помогут эффективно сбросить лишний вес.

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