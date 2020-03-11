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Названы продукты, которые нельзя употреблять с чаем

Ценность чая в том, что он содержит природные антиоксиданты

сегодня, 09:30
Автор:

• Светлана Шкурупий

Названы продукты, которые нельзя употреблять с чаем

О полезных свойствах чая известно давно, не спроста он является одним из самых популярных напитков в мире. Но есть ряд продуктов, которые нельзя добавлять в чай, потому что они теряют свои питательные свойства, а значит не приносят никакой пользы.

Ученые давно выяснили, что в горячий чай нельзя добавлять сахар. Помимо того, что он замедляет метаболизм, так еще и провоцирует развитие онкологических заболеваний. Также не стоит добавлять в этот напиток лимон, потому что высокая температура убивает в нем все полезные свойства. 

Эксперты говорят, что чай содержит в себе природные антиоксиданты, которые необходимы нашему организму для борьбы с разными заболеваниями. Но если вы привыкли добавлять молоко в этот напиток, тогда их количество уменьшается, потому что кальций мешает их усвоению. 

Также не стоит добавлять мед в горячий чай, потому что при высокой температуре он превращается в канцероген - вредное для здоровья соединение.

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, чем полезен для организма чай из листьев малины.


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Источник: https://www.medikforum.ru/health/90122-nazvany-produkty-kotorye-nelzya-upotreblyat-s-chaem.html
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