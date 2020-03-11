Названы продукты, которые нельзя употреблять с чаем

Язык
Українська
Русский
BTC/USD
9106.76
ETH/USD
230.43
LTC/USD
61.97
USD/UAH
24.82
EUR/UAH
27.78
RUB/UAH
0.37
О полезных свойствах чая известно давно, не спроста он является одним из самых популярных напитков в мире. Но есть ряд продуктов, которые нельзя добавлять в чай, потому что они теряют свои питательные свойства, а значит не приносят никакой пользы.
Ученые давно выяснили, что в горячий чай нельзя добавлять сахар. Помимо того, что он замедляет метаболизм, так еще и провоцирует развитие онкологических заболеваний. Также не стоит добавлять в этот напиток лимон, потому что высокая температура убивает в нем все полезные свойства.
Эксперты говорят, что чай содержит в себе природные антиоксиданты, которые необходимы нашему организму для борьбы с разными заболеваниями. Но если вы привыкли добавлять молоко в этот напиток, тогда их количество уменьшается, потому что кальций мешает их усвоению.
Также не стоит добавлять мед в горячий чай, потому что при высокой температуре он превращается в канцероген - вредное для здоровья соединение.
Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, чем полезен для организма чай из листьев малины.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости