Кулинарные хитрости: как сохранить продукты свежими

Многие продукты питания мы храним неправильно, поэтому они быстро портятся и отправляются в мусорное вредно. Но такой расклад вещей серьезно бьет по карману. Как сохранять продукты свежими долгое время?

Не храните хлеб в холодильнике

Если вы думаете, что сможете продлить срок годности хлеба с помощью холодильника, то ошибаетесь. Этот продукт требует определенных условий хранения и влажная среда - не идеальное для него место. Хлеб там засохнет быстрее из-за кристаллизации крахмала, а также он потеряет свой вкус и впитает запах из холодильника.

Зелень храните в кухонном полотенце

Этот продукт быстро портиться из-за влаги, поэтому перед тем, как положить зелень в холодильник, заверните ее в кухонное полотенце. Такой лайфхак поможет продлить ее свежесть.

Не храните яйца в двери холодильника

Несмотря на то, что в двери холодильника есть специальные ячейки для яиц, хранить их там не рекомендуется. Дело в том, что эти ячейки подвергаются температурным колебаниям (двери часто открываются-закрываются). Лучше всего храните яйца в специальном контейнере где-то в глубине холодильника.

Храните имбирь в морозильной камере

Имбирь - очень полезный продукт питания, поэтому важно сохранить его питательные свойства. Хранить его лучше в морозильной камере, герметично упаковав.

Чтобы печенье не пересохло, добавьте к нему яблоко

Если хотите сохранить свежесть печенья, тогда поместите к нему яблочную дольку. Этот фрукт поможет ему оставаться мягким и приятным на вкус.

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, как долго можно хранить продукты в холодильнике.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!