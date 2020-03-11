Язык

Українська

Русский

Coinspot 11.03.2020

BTC/USD

9106.76

ETH/USD

230.43

LTC/USD

61.97

НБУ 11.03.2020

USD/UAH

24.82

EUR/UAH

27.78

RUB/UAH

0.37

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Записки эмигранта
Comm:health
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Здоровье диета и питание Кулинарные хитрости: как сохранить продукты свежими
НОВОСТИ Все новости

Кулинарные хитрости: как сохранить продукты свежими

Эти хитрости смогут продлить срок годности продуктов

сегодня, 13:55
Автор:

• Светлана Шкурупий

Кулинарные хитрости: как сохранить продукты свежими

Многие продукты питания мы храним неправильно, поэтому они быстро портятся и отправляются в мусорное вредно. Но такой расклад вещей серьезно бьет по карману. Как сохранять продукты свежими долгое время?

Не храните хлеб в холодильнике 

Если вы думаете, что сможете продлить срок годности хлеба с помощью холодильника, то ошибаетесь. Этот продукт требует определенных условий хранения и влажная среда - не идеальное для него место. Хлеб там засохнет быстрее из-за кристаллизации крахмала, а также он потеряет свой вкус и впитает запах из холодильника. 

Зелень храните в кухонном полотенце

Этот продукт быстро портиться из-за влаги, поэтому перед тем, как положить зелень в холодильник, заверните ее в кухонное полотенце. Такой лайфхак поможет продлить ее свежесть. 

Не храните яйца в двери холодильника

Несмотря на то, что в двери холодильника есть специальные ячейки для яиц, хранить их там не рекомендуется. Дело в том, что эти ячейки подвергаются температурным колебаниям (двери часто открываются-закрываются). Лучше всего храните яйца в специальном контейнере где-то в глубине холодильника.

Храните имбирь в морозильной камере

Имбирь - очень полезный продукт питания, поэтому важно сохранить его питательные свойства. Хранить его лучше в морозильной камере, герметично упаковав. 

Чтобы печенье не пересохло, добавьте к нему яблоко

Если хотите сохранить свежесть печенья, тогда поместите к нему яблочную дольку. Этот фрукт поможет ему оставаться мягким и приятным на вкус.

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, как долго можно хранить продукты в холодильнике.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.adme.ru/svoboda-sdelaj-sam/9-sovetov-dlya-teh-komu-nadoelo-vykidyvat-isporchennye-produkty-v-musorku-1739165/
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...