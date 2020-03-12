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В каких продуктах содержится много кальция

Дефицит кальция можно восполнить с помощью продуктов

сегодня, 11:40
Автор:

• Светлана Шкурупий

В каких продуктах содержится много кальция

Все в детстве слышали о том, что нужно пить побольше молока, потому что он делает наши кости здоровыми и крепкими. Но с возрастом важность употребления кальция нисколько не уменьшилась, наоборот, даже возросла. В каких же продуктах он содержится?

Брокколи

Эта капуста обладает многими полезными для организма свойствами. К примеру, одна миска приготовленной брокколи обеспечивает % от рекомендованной дневной дозы кальция. Также этот продукт богат на витамины, клетчатку и фолиевую кислоту. 

Бок-чой

Это сорт китайской капусты, который содержит много полезных компонентов, среди которых и кальций. Исследователи выяснили, бок-чой — единственный растительный продукт, который имеет высокий уровень абсорбции этого элемента.  

Сардина

В порции сардин находятся колоссальные 888 миллиграмм кальция. Единственное, о чем вам нужно помнить, так это о том, что эту рыбу лучше есть вместе с костями. Так доза полезного вещества будет выше. 

Белая фасоль

Одной миски варенной фасоли будет достаточно, чтобы обеспечить вам 13% от дневной нормы кальция. Но в других бобовых культурах этого элемента значительно меньше. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, какие признаки нехватки кальция в организме.


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Источник: https://marieclaire.ua/beauty/v-kakih-produktah-soderzhitsya-bolshoe-kolichestvo-kaltsiya/
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