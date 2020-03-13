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Как повысить метаболизм с помощью картофеля

Метаболизм, говоря простыми словами, — это обмен веществ

сегодня, 05:00
Автор:

• Светлана Шкурупий

Как повысить метаболизм с помощью картофеля

Немецкие врачи утверждают, что раз в неделю нашему организму нужно давать "выходной" и устраивать разгрузочный день. А продуктом, который подходит для этого процесса, признали картофель. Об этом сообщает издание Fitforfun.

Специалисты говорят, что картофель богат на многие питательные вещества: фосфор, фенольные соединения, калий, клетчатку, йод, цинк. Также этот продукт является отличным источником витамина В6, который играет важную роль в энергетическом обмене, расщепляя углеводы и белки на глюкозу и аминокислоты. Эти соединения легче использовать для получения энергии в организме. Картофель способен улучшить метаболизм, а значит способствует снижению веса и поддержанию стройной фигуры. 

Врачи рекомендуют периодически устраивать разгрузочные дни с отварным картофелем, только нужно отказаться от мяса, сладостей и других калорийных продуктов. 

Помимо того, что этот овощ положительно влияет на пищеварительную систему, он может предотвратить онкологические заболевания. В составе картофеля есть фолат, который играет важную роль в синтезе и восстановлении ДНК и, таким образом, снижает риск образования многих типов раковых клеток.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, в каких случаях нельзя употреблять картофель.


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Источник: https://www.fitforfun.de/news/fasten-ohne-hungern-experte-empfiehlt-einen-reistag-pro-woche-um-den-stoffwechsel-anzukurbeln-411804.html
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