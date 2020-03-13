Чай каркаде: в чем его польза для организма

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Травяной чай ярко-красного цвета давно полюбили не только за приятный кисло-сладкий вкус, но и за уникальные свойства, которыми он владеет. В древние времена его считали напитком для избранных. Чем же так полезен каркаде?
Этот чай является национальным египетским напитком, но уже давно получил широкую популярность и на нашей территории. Напиток из суданской розы чрезвычайно вкусен и прекрасно утоляет жажду. В цветках этого растения содержится много витаминов, питательных веществ и органических кислот, которые делают его прекрасным средством для укрепления иммунной системы. Помимо этого, каркаде обладает успокаивающим эффектом, поэтому рекомендуется при стрессе и нервном напряжении.
Известно, что такой ярко-красный цвет этот напиток имеет благодаря антоциану - натуральному пигменту, который также обладает рядом полезных свойств. Это вещество снижает в крови уровень "плохого" холестерина, а также повышать проницаемость стенок кровеносных сосудов.
Медики говорят, что каркаде помогает в борьбе с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, а еще улучшает работу печени и мочеполовой системы.
Наконец, стоит отметить, что этот травяной напиток в горячем виде повышает давление, а в холодном - успокаивает и снижает симптомы гипертонии.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, какой чай поможет быстро очистить печень.
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