Язык

Українська

Русский

Coinspot 13.03.2020

BTC/USD

5828.68

ETH/USD

132.00

LTC/USD

33.73

НБУ 13.03.2020

USD/UAH

26.67

EUR/UAH

30.05

RUB/UAH

0.37

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Записки эмигранта
Comm:health
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Здоровье диета и питание Чай каркаде: в чем его польза для организма
НОВОСТИ Все новости

Чай каркаде: в чем его польза для организма

Этот чай еще называют «напитком фараонов»

сегодня, 14:15
Автор:

• Светлана Шкурупий

Чай каркаде: в чем его польза для организма

Травяной чай ярко-красного цвета давно полюбили не только за приятный кисло-сладкий вкус, но и за уникальные свойства, которыми он владеет. В древние времена его считали напитком для избранных. Чем же так полезен каркаде?

Этот чай является национальным египетским напитком, но уже давно получил широкую популярность и на нашей территории. Напиток из суданской розы чрезвычайно вкусен и прекрасно утоляет жажду. В цветках этого растения содержится много витаминов, питательных веществ и органических кислот, которые делают его прекрасным средством для укрепления иммунной системы. Помимо этого, каркаде обладает успокаивающим эффектом, поэтому рекомендуется при стрессе и нервном напряжении.

Известно, что такой ярко-красный цвет этот напиток имеет благодаря антоциану - натуральному пигменту, который также обладает рядом полезных свойств. Это вещество снижает в крови уровень "плохого" холестерина, а также повышать проницаемость стенок кровеносных сосудов.

Медики говорят, что каркаде помогает в борьбе с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, а еще улучшает работу печени и мочеполовой системы.

Наконец, стоит отметить, что этот травяной напиток в горячем виде повышает давление, а в холодном - успокаивает и снижает симптомы гипертонии.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какой чай поможет быстро очистить печень. 


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://geotoriya.ru/pl/karkade-polza-i-poleznye-svoistva-karkade-karkade-povyshaet-ili.html
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...