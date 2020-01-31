Стало известно, какой чай поможет быстро очистить печень

Причиной кожных образований (бородавок и папиллом), а также аллергических реакций, варикоза, частых простуд, могут послужить проблемы с печенью. Принести пользу для печени может чай из листьев черной смородины, расторопша, артишок и листья брусники, передает Facenews.

Как отмечается, также для печени полезно употреблять чай из мяты, мелисы или стевии. Весьма хорошо будет заменять для заправки салатов покупные майонезы на льняное масло. А вот очистить печень от токсинов хорошо помогает корень лопуха, таволга и календула. Для оздоровления лучше использовать кедровые орехи, зелень, морковь, шиповник, рис и тыкву.

Один из самых простых способов быстрого очищения печени - употребление небольшого количества молотого кофе. Но его необходимо закусить сливочным маслом (небольшим кусочком). Такую процедуру можно проводить лишь один-два раза в неделю. Если анализ выявил в печени человека паразиты, например лямблии, стоит употреблять семена укропа, черемухи и коллоидного серебра.

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