Язык

Українська

Русский

Coinspot 31.01.2020

BTC/USD

8 971.53

ETH/USD

171.33

LTC/USD

58.18

НБУ 31.01.2020

USD/UAH

24.4

EUR/UAH

26.8

RUB/UAH

0.36

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Comm:Year
Comm:franchise
Главная Новости Здоровье народная медицина Стало известно, какой чай поможет быстро очистить печень
НОВОСТИ Все новости

Стало известно, какой чай поможет быстро очистить печень

Употребление нужного чая, зелени, или овощей, поможет оздоровить печень

сегодня, 13:20
Автор:

• Анастасия Лысенко

Причиной кожных образований (бородавок и папиллом), а также аллергических реакций, варикоза, частых простуд, могут послужить проблемы с печенью. Принести пользу для печени может чай из листьев черной смородины, расторопша, артишок и листья брусники, передает Facenews.

Как отмечается, также для печени полезно употреблять чай из мяты, мелисы или стевии. Весьма хорошо будет заменять для заправки салатов покупные майонезы на льняное масло. А вот очистить печень от токсинов хорошо помогает корень лопуха, таволга и календула. Для оздоровления лучше использовать кедровые орехи, зелень, морковь, шиповник, рис и тыкву.

Один из самых простых способов быстрого очищения печени - употребление небольшого количества молотого кофе. Но его необходимо закусить сливочным маслом (небольшим кусочком). Такую процедуру можно проводить лишь один-два раза в неделю. Если анализ выявил в печени человека паразиты, например лямблии, стоит употреблять семена укропа, черемухи и коллоидного серебра.

Ранее "Комментарии" писали, как восстановить печень после употребления алкоголя.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facenews.ua/news/2020/471403/
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...