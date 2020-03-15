"Белая смерть": ученые предлагают предупреждать о вреде соли надписями на пачках

Международная группа ученых выступила с предложением обеспечить упаковки с солью предупредительными надписями, как это делают на пачках сигарет. Авторы инициативы предлагают такую надпись: "Избыток натрия может стать причиной высокого кровяного давления и способствовать развитию рака желудка. Ограничьте потребление соли".

Один из авторов статьи Норм Кэмпбелл рассказал, что предупреждения о вреде соли необходимы на пачках, которые продают в магазинах, а также на солонках в ресторанах.

"Нездоровые диеты является основной причиной смерти во всем мире, а избыточное потребление соли является главным виновником. Всемирная организация здравоохранения поставила перед странами цель сократить потребление натрия на 30% до 2025 года. И правительство, и пищевая промышленность работают вместе, чтобы уменьшить содержание соли в обработанных пищевых продуктах. Однако сейчас необходимо принять срочные меры для повышения осведомленности потребителей об этих опасностях", - указал научный работник.

Авторы инициативы отмечают, что пока не знают ни одного примера, когда на упаковках соли имеется предупредительная маркировка. Ученые напоминают, что чрезмерное потребление соли повышает кровяное давление, увеличивает риск преждевременной смерти от инсульта или болезней сердца.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в связи с рядом ограничительных мер из-за коронавируса в Украине, глава Минздрава Илья Емец предложил закрыть все рестораны и развлекательные заведения.

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