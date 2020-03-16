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Продукты, которые ошибочно считаются полезными

Употребление этих продуктов следует ограничить

сегодня, 10:45
Автор:

• Светлана Шкурупий

Продукты, которые ошибочно считаются полезными

Медики определили продукты, которые не обладают полезными свойствами, как считают многие, а наоборот, могут навредить здоровью. Что это за продукты?

В первую очередь, специалисты рекомендуют обратить внимание на йогурты с добавками. Несмотря на то, что они очень вкусные и пользуются спросом, пользу для организма они приносят минимальную. Дело в том, что такие йогурты содержат большое количество сахара, красителей, искусственных добавок и других химических веществ, которые вредят микрофлоре кишечника. Лучше покупать натуральный йогурт и добавлять в него свежие ягоды, фрукты и прочее.

Также не стоит завтракать овсянкой быстрого приготовления. В ее составе много сахара, который затрудняет работу поджелудочной железы. Да, и другие блюда, которые можно приготовить за 5 минут, не содержат пищевой ценности.

Специалисты советуют отказаться и от магазинных соков, многие ошибочно считают их полезными, а на самом деле, в этих напитках много усилителей вкуса, сахара и других вредных добавок. 

Помимо этого, не стоит увлекаться манной кашей. Ее изготовляют из пшеницы путем помола, поэтому она практически не содержит витаминов и ценных веществ для организма. Но в ней есть углеводы и крахмал, которые способствуют увеличению веса. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, в каких продуктах содержится много кальция.


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Источник: https://www.medikforum.ru/zoj/89413-nazvany-6-produktov-kotorye-oshibochno-schitayutsya-poleznymi.html
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