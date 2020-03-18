Овощи, которые провоцируют дискомфорт в желудке

Язык
Українська
Русский
BTC/USD
5257.13
ETH/USD
113.81
LTC/USD
33.73
USD/UAH
29.00
EUR/UAH
31.80
RUB/UAH
0.38
Несмотря на то, что овощи - кладезь ценных витаминов и полезных веществ, некоторые из них могут спровоцировать дискомфорт в желудке. Медики составили список продуктов, которыми лучше не злоупотреблять.
Бобы
В этих овощах содержится много сахара и клетчатки, а такую комбинация организму переваривать достаточно сложно. Такие продукты могут вызвать вздутие и тяжесть в желудке, а входящие в их состав вещества, препятствуют всасыванию витаминов и минералов.
Брокколи
Этот вид капусты содержит рафинозу - трисахарид, который организм не может полностью усвоить. Но этот процесс можно облегчить, если в блюдо с брокколи добавить лимонный сок — он облегчит и ускорит процесс переваривания.
Кукуруза
Этот овощ также попадает в список продуктов, которые вредят пищеварительной системе. В кукурузе есть вид особый углеводов, которые желудочно-кишечному тракту сложно расщепить. А это, в свою очередь, приводит к различным проблемам с желудком.
Грибы
Так же, как и вышеперечисленных продуктах, в грибах есть рафиноза, которая негативно влияет на работу пищеварения. Этот вид сахара приводит к вздутию, повышенному газообразованию и боли в животе.
Шпинат
Этот
продукт лучше не употреблять в свежем виде, потому что он содержит много
клетчатки, которая может вызывать дискомфорт и болевые ощущения в желудке. Если
хотите, можно приготовить из шпината смузи, тогда пользы будет больше.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие продукты ошибочно считаются полезными.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости