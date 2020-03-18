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Овощи, которые провоцируют дискомфорт в желудке

Некоторые овощи не такие уж безвредные, как кажется

сегодня, 05:00
Автор:

• Светлана Шкурупий

Овощи, которые провоцируют дискомфорт в желудке

Несмотря на то, что овощи - кладезь ценных витаминов и полезных веществ, некоторые из них могут спровоцировать дискомфорт в желудке. Медики составили список продуктов, которыми лучше не злоупотреблять. 

Бобы

В этих овощах содержится много сахара и клетчатки, а такую комбинация организму переваривать достаточно сложно. Такие продукты могут вызвать вздутие и тяжесть в желудке, а входящие в их состав вещества, препятствуют всасыванию витаминов и минералов.

Брокколи

Этот вид капусты содержит рафинозу - трисахарид, который организм не может полностью усвоить. Но этот процесс можно облегчить, если в блюдо с брокколи добавить лимонный сок — он облегчит и ускорит процесс переваривания.

Кукуруза

Этот овощ также попадает в список продуктов, которые вредят пищеварительной системе. В кукурузе есть вид особый углеводов, которые желудочно-кишечному тракту сложно расщепить. А это, в свою очередь, приводит к различным проблемам с желудком.

Грибы

Так же, как и вышеперечисленных продуктах, в грибах есть рафиноза, которая негативно влияет на работу пищеварения. Этот вид сахара приводит к вздутию, повышенному газообразованию и боли в животе. 

Шпинат

Этот продукт лучше не употреблять в свежем виде, потому что он содержит много клетчатки, которая может вызывать дискомфорт и болевые ощущения в желудке. Если хотите, можно приготовить из шпината смузи, тогда пользы будет больше.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие продукты ошибочно считаются полезными.


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Источник: https://marieclaire.ua/beauty/ovoshhi-kotorye-provotsiruyut-diskomfort-v-zheludke/
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