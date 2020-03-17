Одесский ресторатор в условиях карантина рассказал, какое питание улучшит иммунитет

Владелец известных в Одессе ресторанов "Дача", "Компот" и "Стейк-хаус" Саввелий Либкин, сидя дома на карантине, записал видеоролик, где рассказал о главных натуральных продуктах, которые помогут поддержать иммунитет в хорошем состоянии в это непростое время. Публикацию Савва Либкин сделал на своей странице в Facebook.

Так, будучи не только успешным предпринимателем, но и выдающимся поваром, Либкин рассказал о секретах, которые регулярно использует при приготовлении блюд для себя и в своих ресторанах.

Среди основных продуктов, которые известный одессит рекомендует всем украинцам для укрепления иммунитета, остаются имбирь, мед, лайм, самостоятельно приготовленная паприка, перец падрон и куриный бульон с небольшой оговоркой.

"Рекомендую бульон, сваренный на костном мозге, фактически на трубчатых костях. Все эти продукты укрепляют иммунитет", - уверяет Савва Либкин.

Отметим, что рестораны, принадлежащие Либкину, как и прочие одесские заведения, находятся на карантине и готовят еду только с доставкой на дом.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Минздраве украинцам напомнили, что в науке не существует препаратов, которые способны подавить вирус COVID-19, а потому необходимо скептически относиться к разнообразным рекламам, которые на волне карантина пытаются привлечь внимание паникующих покупателей.









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