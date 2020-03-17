"Внимание, мошенники": Минздрав напоминает, что таблеток от коронавируса не существует

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что на сегодня не существует лекарства, которое способно подавить вирус COVID-19 и устранить симптомы заражения. Об этом передает агентство "РБК-Украина".

Так, во время внеочередного заседания Верховной Рады, Ляшко подчеркнул, что в мире используется только симптоматическое лечение против пандемии коронавируса, а специфика подавления самой причины болезни - вируса COVID-19 - научно не разработана.

"То есть нет таблетки, которая позволит вылечить больного от коронавирусной болезни. Поэтому не нужно реагировать на распространение той информации, что есть в сети Интернет о том, что продают какие-то уникальные таблетки, которые лечат коронавирусную болезнь. Это мошенничество", - подчеркнул санитарный главврач.

Кроме того Ляшко добавил, что при выявлении подобных форм мошенничества, украинская власть будет реагировать жестко.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что несмотря на преимущественную уязвимость перед коронавирусом пожилых людей, дети тоже подвергаются инфекции, но протекает она в юном организме совершенно с иными симптомами.





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