Дети болеют коронавирусом иначе: симптомы китайской лихорадки у малышей

Эксперты доказали факт того, что дети заражаются коронавирусом в разы реже взрослых. Об этом пишет Nature medicine.

Ученые проанализировали информацию о 745 детях и 3174 взрослых, которые в первые две недели до выявления лихорадки близко общались с заболевшими, которые еще не знали о недуге. РНК-вируса определяли с помощью мазков из носоглотки и заднего прохода. В результате, коронавирусом после контакта с инфицированными заболело 111 взрослых и лишь 10 детей, причем многих симптомов у малышей не было. Так, у троих не было температуры, пятеро не кашляли, у двоих был просто насморк. Кроме того, коронавирус у детей не вызвал пневмонии: это удалось проверить с помощью МРТ.

Как ранее сообщали "Комментарии", на сегодняшней экстренной сессии парламента главный санитарный врач страны Виктор Ляшко заявил о том, что МОЗ меняет алгоритм диагностики инфицированных китайский лихорадкой. Коронавирус теперь передается не из других стран, а внутри Украины. По словам Ляшко, в Украине официально подтвердили 7 случаев коронавируса, в 4 из которых люди не путешествовали и были инфицированы дома.





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