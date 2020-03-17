Экстренное заседание Рады по коронавирусу: хроника событий

В стенах Верховной Рады Украины проходит внеплановое заседание парламентариев, на повестке дня которого - рассмотрение ряда законопроектов, касающихся вспышке коронавируса.

9:15. Рада приняла Проект Закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законі Украины относительно поддержки налогоплательщиков на период осуществления мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения короновірусної болезни (COVID-19)

9:10. Законопроект принят Верховной Радой. "За" проголосовали 295 нардепов

9:08. Рада готовится к принятию законопроекта о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно повышения доступности лекарственных средств, медицинских изделий и других товаров, которые закупаются за средства государственного бюджета, и создание условий для закупок в сфере здравоохранения за средства госбюджета. Народный депутат Нина Южанина настаивает на нескольких поправках, но не находит достаточной поддержки в сессионном зале.

8:46. Принят во втором чтении и в целом законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленные на повышение доступности лекарственных средств, медицинских изделий и других товаров. "За" - 290 нардепов



8:40. Народные депутаты от разных фракций требуют тщательнее обсуждать все законопроекты. Включенный Дмитрием Разумковым "турбо-режим" нардепов не устраивает

8.35. Проект закона, направленный на противодействие возникновению и распространению коронавируса COVID-19 принят в целом. "За" - 344 нардепа.

8:28. До конца этой недели в Украину должны поступить 10 млн тестов для проверки наличия у пациента диагноза COVID-19, - сказал Шмыгаль

8:21. По данным Дениса Шмыгаля, семи людям официаьно подтвердили диагноз коронавируса, один человек скончался



8:15. Внеплановая сессия началась с вопросов народных депутатов премьер-министру Украины Денису Шмыгалю. Глава правительства приводит актуальные данные по ситуации с коронавирусом в Украине





На голосование 17 марта вынесены следующие законопроекты:

- законопроект, направленный на противодействие коронавирусу;



- законопроекты, предполагающие повышение доступности лекарственных средств (№2538 и №2539);

- законопроект об отсрочке декларирования;

- законопроект №3218 об организации работы Верховной Рады на время карантина.

Отметим, что Верховной Раде предлагают усилить карантинный режим по всей стране. Комитет по вопросам здравоохранения 17 марта представит на рассмотрение ВР проект закона, направленный на противодействие коронавирусу.

Документ подразумевает усиление карантина на всей территории Украины с ограничением работы заведений общественного питания (ресторанов, кафе), спортивных клубов, салонов красоты.



Также глава Комитета Михаил Радуцкий сообщил, что парламенту предложат ограничить работу общественного транспорта. Предполагается введение особого графика работы транспорта по часам.

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к народным депутатам от всех фракций с просьбой не преследовать в условиях карантина собственные политические амбиции, а работать в "турбо-режиме", поддерживая ключевые экономические реформы в стране. По убеждению Зеленского, в условиях карантина Верховная Рада обязана работать в плановом режиме.

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