Зеленский: "В условиях карантина народные депутаты обязаны поддерживать экономические реформы в стране"

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Президент Украины Владимир Зеленский обратился к народный депутатам от всех фракций с просьбой не преследовать в условиях карантина собственные политические амбиции, а работать в "турбо-режиме", поддерживая ключевые экономические реформы в стране. Об этом глава государства заявил в своем обращении на странице в Facebook.
По убеждению Зеленского, в условиях карантина Верховная Рада обязана работать в плановом режиме, принимая жизненно-важные для экономической состоятельности страны.
"По моему мнению изменение графика работы парламента недопустимо. Сейчас, в условиях глобальной пандемии и угрозы мирового экономического кризиса, народные депутаты должны принимать жизненно-важные для экономики законы, внедрять налоговую, земельную, трудовую реформы, назначать министров энергетики и министерства финансов и генерального прокурора", - подчеркнул глава государства.
Владимир Зеленский призвал каждого депутата признать личную ответственность за страну и каждого украинца в отдельности.
"В такие времена вы блокируете не трибуну, вы блокируете жизнь Украины", - обозначил украинский гарант.
Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что глава государства Владимир Зеленский обозначил, какие вопросы будут подняты на экстренном заседании правительства в связи с реальной угрозой коронавируса в стране.
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