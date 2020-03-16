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Зеленский: "В условиях карантина народные депутаты обязаны поддерживать экономические реформы в стране"

Президент Владимир Зеленский призвал парламентариев не блокировать законопроекты, чтоб не подвергать украинцев опасности

сегодня, 19:58
Автор:

• Екатерина Белоброва

Зеленский: "В условиях карантина народные депутаты обязаны поддерживать экономические реформы в стране"

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к народный депутатам от всех фракций с просьбой не преследовать в условиях карантина собственные политические амбиции, а работать в "турбо-режиме", поддерживая ключевые экономические реформы в стране. Об этом глава государства заявил в своем обращении на странице в Facebook.

По убеждению Зеленского, в условиях карантина Верховная Рада обязана работать в плановом режиме, принимая жизненно-важные для экономической состоятельности страны. 

"По моему мнению изменение графика работы парламента недопустимо. Сейчас, в условиях глобальной пандемии и угрозы мирового экономического кризиса, народные депутаты должны принимать жизненно-важные для экономики законы, внедрять налоговую, земельную, трудовую реформы, назначать министров энергетики и министерства финансов и генерального прокурора", - подчеркнул глава государства. 

Владимир Зеленский призвал каждого депутата признать личную ответственность за страну и каждого украинца в отдельности.

"В такие времена вы блокируете не трибуну, вы блокируете жизнь Украины", - обозначил украинский гарант.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что глава государства  Владимир Зеленский обозначил, какие вопросы будут подняты на экстренном заседании правительства в связи с реальной угрозой коронавируса в стране. 


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