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Названа польза апельсинов для здоровья человека

Апельсины содержат много питательных свойств

сегодня, 09:50
Автор:

• Светлана Шкурупий

Названа польза апельсинов для здоровья человека

Почетное место в рационе человека занимают цитрусовые, ведь они богаты на полезные витамины и вещества, которые нужны организму для нормального функционирования. В чем же польза конкретно апельсин?

Ученые провели исследование, которое доказало, что этот фрукт помогает в борьбе с лишним весом. Дело в том, что в апельсине есть нобилетин - флавоноид, содержащийся в кожуре, который благоприятно влияет на метаболизм. Также эти вещества имеют противовирусные и антивоспалительные свойства.

Помимо этого, цитрусовые содержат много полифенолов, которые защищают организм от вирусных инфекций. Они обеспечивают в большом количестве витамины А и С, фолиевую кислоту и медь - все питательные вещества, которые играют ключевую роль в повышении иммунитета.

Также апельсины содержат фитохимические вещества, которые препятствуют слипанию тромбоцитов и укрепляют кровеносные сосуды, которые переносят кислород и питательные вещества к клеткам организма.

Согласно исследованиям, среди полезных свойств цитрусовых для здоровья выделяют снижение риска онкологических заболеваний, включая рак кожи, легких, желудка, кишечника и молочной железы.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, откуда берется аллергия на цитрусовые. 


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Источник: https://www.medikforum.ru/zoj/90929-mediki-nazvali-polzu-apelsinov-dlya-zdorovya-cheloveka.html
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