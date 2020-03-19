Чего не хватает организму, если хочется определенных продуктов

Бывают ситуации, когда резко хочется съесть шоколадку или очень тянет на калорийную пищу. Конечно, расплата за такое внезапное желание - лишние килограммы. Но может у организма есть свои причины, которые толкают его на такой порыв.

Если тянет к шоколаду

Это говорит, что в организме нехватка магния - элемента, отвечающего за регуляцию работы внутренних органов и мышечное напряжение. Как правило, уровень магния снижается в предменструальную неделю, поэтому в период ПМС часто тянет на шоколад.

Если тянет на сладкое

Желание съесть сладенькое возникает, когда вам не хватает энергии. В данном случае, сахар - это простой и быстрый вариант, чтобы "заправиться". Особенно ярко это может выражаться после тяжелого рабочего дня или стрессовой ситуации.

Если хочется мороженого

Организм говорит о том, что ему нужны полезные жиры. Возможно, пора пополнить запасы кальция и триптофана - аминокислоты, которая улучшает настроение. Вместо мороженого можно еще съесть горсть орехов или половинку авокадо - пользы будет больше!

Если тянет на соленое

Такой признак может сигнализировать об обезвоживании организма. Как известно, соль помогает удерживать воду, поэтому если вас резко тянет на острое или соленое - телу не хватает жидкости. Постарайтесь контролировать свой водный баланс, а в обычную питьевую воду можно добавить дольку лимона.

Если хочется бургера

Вас не покидают мысли о сочном бургере? Тогда вашему организму не хватает железа, витамина В12 и фолиевой кислоты. Постарайтесь восполнить их запасы правильной и здоровой пищей.

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