Чего не хватает организму, если хочется определенных продуктов

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Бывают ситуации, когда резко хочется съесть шоколадку или очень тянет на калорийную пищу. Конечно, расплата за такое внезапное желание - лишние килограммы. Но может у организма есть свои причины, которые толкают его на такой порыв.
Если тянет к шоколаду
Это говорит, что в организме нехватка магния - элемента, отвечающего за регуляцию работы внутренних органов и мышечное напряжение. Как правило, уровень магния снижается в предменструальную неделю, поэтому в период ПМС часто тянет на шоколад.
Если тянет на сладкое
Желание съесть сладенькое возникает, когда вам не хватает энергии. В данном случае, сахар - это простой и быстрый вариант, чтобы "заправиться". Особенно ярко это может выражаться после тяжелого рабочего дня или стрессовой ситуации.
Если хочется мороженого
Организм говорит о том, что ему нужны полезные жиры. Возможно, пора пополнить запасы кальция и триптофана - аминокислоты, которая улучшает настроение. Вместо мороженого можно еще съесть горсть орехов или половинку авокадо - пользы будет больше!
Если тянет на соленое
Такой признак может сигнализировать об обезвоживании организма. Как известно, соль помогает удерживать воду, поэтому если вас резко тянет на острое или соленое - телу не хватает жидкости. Постарайтесь контролировать свой водный баланс, а в обычную питьевую воду можно добавить дольку лимона.
Если хочется бургера
Вас не покидают мысли о сочном бургере? Тогда вашему организму не хватает железа, витамина В12 и фолиевой кислоты. Постарайтесь восполнить их запасы правильной и здоровой пищей.
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