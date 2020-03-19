Язык

Українська

Русский

Coinspot 19.03.2020

BTC/USD

5309.36

ETH/USD

116.42

LTC/USD

34.17

НБУ 19.03.2020

USD/UAH

28.30

EUR/UAH

30.90

RUB/UAH

0.37

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Министр соцсетей
Записки эмигранта
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Здоровье диета и питание Чего не хватает организму, если хочется определенных продуктов
НОВОСТИ Все новости

Чего не хватает организму, если хочется определенных продуктов

Узнайте, о чем может сигнализировать ваш организм

сегодня, 05:00
Автор:

• Светлана Шкурупий

Чего не хватает организму, если хочется определенных продуктов

Бывают ситуации, когда резко хочется съесть шоколадку или очень тянет на калорийную пищу. Конечно, расплата за такое внезапное желание - лишние килограммы. Но может у организма есть свои причины, которые толкают его на такой порыв.

Если тянет к шоколаду

Это говорит, что в организме нехватка магния - элемента, отвечающего за регуляцию работы внутренних органов и мышечное напряжение. Как правило, уровень магния снижается в предменструальную неделю, поэтому в период ПМС часто тянет на шоколад. 

Если тянет на сладкое

Желание съесть сладенькое возникает, когда вам не хватает энергии. В данном случае, сахар - это простой и быстрый вариант, чтобы "заправиться". Особенно ярко это может выражаться после тяжелого рабочего дня или стрессовой ситуации. 

Если хочется мороженого 

Организм говорит о том, что ему нужны полезные жиры. Возможно, пора пополнить запасы кальция и триптофана - аминокислоты, которая улучшает настроение. Вместо мороженого можно еще съесть горсть орехов или половинку авокадо - пользы будет больше!

Если тянет на соленое

Такой признак может сигнализировать об обезвоживании организма. Как известно, соль помогает удерживать воду, поэтому если вас резко тянет на острое или соленое - телу не хватает жидкости. Постарайтесь контролировать свой водный баланс, а в обычную питьевую воду можно добавить дольку лимона. 

Если хочется бургера

Вас не покидают мысли о сочном бургере? Тогда вашему организму не хватает железа, витамина В12 и фолиевой кислоты. Постарайтесь восполнить их запасы правильной и здоровой пищей. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие продукты помогут избежать морщин. 


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.elle.ru/krasota/zdorove/ot-shokolada-do-burgera-pochemu-nas-tyanet-na-opredelennyie-produktyi/
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...