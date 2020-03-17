Продукты, которые помогут избежать морщин

Защитить кожу от вредного воздействия и продлить ее молодость поможет правильный рацион питания. Поэтому, главный акцент делайте не на дорогой косметике, а на продуктах, содержащих витамины и полезные вещества.

Белковые продукты

Добавляйте в свое меню побольше бобовых, рыбы и куриной грудки - они облегчит восстановление и построение клеток кожи и коллагена, который делает ее упругой, а также помогает сохранить форму и внешний вид.

Зеленый чай

Вместо кофе, который повышает в организме уровень стресса, перейдите на зеленый чай. В нем также есть кофеин, но он, благодаря полифенолам в составе, оказывает на организм совсем другое воздействие. Этот напиток помогает предотвратить преждевременное старение и улучшает состояние кожи.

Вода

Следите за своим водным балансом, потому что клетки, наполненные водой, лучше усваивают питательные вещества и поддерживают эластичность мембран. При обезвоживании организма, кожа потеряет свой цвет и станет шелушиться, поэтому соблюдайте суточную норму воды.

Оливковое масло

Это масло очень полезно для организма, потому что содержит олеиновую кислоту. Благодаря ей кожа становится мягкой, упругой и надолго сохраняет свою молодость. Для того, чтобы получить большое количество антиоксидантов и ценных веществ, покупайте нерафинированное оливковое масло высшего качества.

Лосось

Рекомендуется употреблять в неделю две порции жирной рыбы, такой как лосось. В нем есть омега-3 жирные кислоты, которые борются с воспалениями на коже, а еще устраняют сухость, шелушение и избавляют от морщин.

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