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От инсульта и рака: названы целебные свойства пучка зелени

Кто весной налегает на зелень, тот не болеет

сегодня, 10:50
Автор:

• Светлана Шкурупий

От инсульта и рака: названы целебные свойства пучка зелени

Диетологи говорят, что один пучок зелени содержит много витаминов и питательных веществ, которые помогают поддерживать организм в тонусе. Помимо этого, каждая зелень владеет своими полезными свойствами.

Петрушка

Это растение богато витаминами A, К и C, а также фолиевой кислотой, магнием и калием. Петрушка - очень популярная зелень, поэтому ее принято добавлять в множество блюд. Она положительно влияет на работу почек, действуя как мочегонное средство. Помимо этого, петрушка снимает отечность, предотвращает развитие онкологических заболеваний и улучшает зрение.

Укроп

Веточки свежего укропа содержат много витамина С, который нужен организму для укрепления иммунитета, а также для зашиты от вредного воздействия свободных радикалов. Это растение улучшает кровоснабжение, предотвращая сердечные проблемы, а еще поддерживает работу пищеварительной системы и обладает успокаивающим эффектом.

Сельдерей

В состав сельдерея входит много ценных витаминов и микроэлементов, особенно в нем много магния, который положительно влияет на нервную систему, избавляя от депрессивного состояния. Также сельдерей замедляет развитие патологических воспалительных процессов в организме, снимает отеки и поддерживает здоровье почек.

Кинза

Это растение, благодаря своему составу, помогает улучшить пищеварение, особенно при язве желудка. Еще кинза полезна для сердца, потому что нормализует работу этого органа и очищает сосуды. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какая зелень продлевает молодость.


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Источник: https://www.7mednews.ru/health/18139-ot-raka-insulta-i-sepsisa-celebnye-svoystva-puchka-zeleni.html
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