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Что нужно есть, чтобы всегда быть бодрым и энергичным

Эти продукты помогут восполнить запас энергии

сегодня, 05:00
Автор:

• Светлана Шкурупий

Что нужно есть, чтобы всегда быть бодрым и энергичным

Современный ритм жизни очень динамичный и буквально расписан по минутам: работа, встречи, дом, дети, учебы. В таком режиме очень тяжело выделить часок для отдыха, а постоянная усталость и стресс еще больше выматывают организм. Как восстановить силы?

Диетологи говорят, что правильный рацион питания - основа здоровья и с помощью некоторых продуктов можно быстро и эффективно возобновить энергию. В первую очередь, не стоит пропускать завтрак. А чем же порадовать себя утром? Приготовьте цельнозерновые каши - они помогут взбодриться и пополнят ваш запас сил. Утренний прием пищи должен быть богатым на пищевые волокна и витамины, поэтому не пренебрегайте овсянкой. 

Если в середине дня почувствовали упадок сил, тогда съешьте пару плиточек темного шоколада. В нем содержится много антиоксидантов, которые борются с усталостью и повышают настроение. 

Также следует включить в свой рацион фасоль, ведь в ее составе есть железо и клетчатка, которая улучшает пищеварение и очищает организм от токсинов. А еще фасоль богата на витамин В1, повышающий энергию. 

Восполнить запас сил поможет и брокколи. Эта капуста содержит сульфорафан - органическое соединение, обладающее многими полезными свойствами, в частности стимулирующим эффектом. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие продукты повышают в организме гемоглобин.


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Источник: https://marieclaire.ua/beauty/7-produktov-kotorye-pomogut-byt-bolee-energichnym-2/
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