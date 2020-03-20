Что нужно есть, чтобы всегда быть бодрым и энергичным

Современный ритм жизни очень динамичный и буквально расписан по минутам: работа, встречи, дом, дети, учебы. В таком режиме очень тяжело выделить часок для отдыха, а постоянная усталость и стресс еще больше выматывают организм. Как восстановить силы?

Диетологи говорят, что правильный рацион питания - основа здоровья и с помощью некоторых продуктов можно быстро и эффективно возобновить энергию. В первую очередь, не стоит пропускать завтрак. А чем же порадовать себя утром? Приготовьте цельнозерновые каши - они помогут взбодриться и пополнят ваш запас сил. Утренний прием пищи должен быть богатым на пищевые волокна и витамины, поэтому не пренебрегайте овсянкой.

Если в середине дня почувствовали упадок сил, тогда съешьте пару плиточек темного шоколада. В нем содержится много антиоксидантов, которые борются с усталостью и повышают настроение.

Также следует включить в свой рацион фасоль, ведь в ее составе есть железо и клетчатка, которая улучшает пищеварение и очищает организм от токсинов. А еще фасоль богата на витамин В1, повышающий энергию.

Восполнить запас сил поможет и брокколи. Эта капуста содержит сульфорафан - органическое соединение, обладающее многими полезными свойствами, в частности стимулирующим эффектом.

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