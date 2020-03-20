Названа новая опасность употребления сладостей

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Исследователи из Канады провели эксперимент и выяснили, что большое количество сладостей в рационе приводит к проблемам пищеварительной системы.
Так, эксперты выяснили, что всего за два дня у человека может развиться колит - воспаление слизистой оболочки толстого кишечника, которое может протекать в острой форме. Дело в том, что высокое содержание сахара заставляет бактерии размножаться активнее, в следствии чего происходит воспаление, да и в целом нарушается работа иммунной системы.
Исследователи провели эксперимент на грызунах, которых кормили пищей с большим содержанием сахара. Всего за два дня у мышей началось воспаление, а остановить его удалось с помощью добавления в рацион жирных кислот, которые вырабатывают полезные бактерии.
Исходя из результатов эксперимента, специалисты не рекомендуют злоупотреблять сладостями, потому что они портят фигуру и негативно отражаются на состоянии всего организма.
Напомним, что произойдет с телом, если на месяц отказаться от сладкого.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие сладости помогают при простуде.
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