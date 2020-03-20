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Названа новая опасность употребления сладостей

Вред сладостей выражается не только в лишних килограммах

сегодня, 09:30
Автор:

• Светлана Шкурупий

Названа новая опасность употребления сладостей

Исследователи из Канады провели эксперимент и выяснили, что большое количество сладостей в рационе приводит к проблемам пищеварительной системы.

Так, эксперты выяснили, что всего за два дня у человека может развиться колит - воспаление слизистой оболочки толстого кишечника, которое может протекать в острой форме. Дело в том, что высокое содержание сахара заставляет бактерии размножаться активнее, в следствии чего происходит воспаление, да и в целом нарушается работа иммунной системы.  

Исследователи провели эксперимент на грызунах, которых кормили пищей с большим содержанием сахара. Всего за два дня у мышей началось воспаление, а остановить его удалось с помощью добавления в рацион жирных кислот, которые вырабатывают полезные бактерии. 

Исходя из результатов эксперимента, специалисты не рекомендуют злоупотреблять сладостями, потому что они портят фигуру и негативно отражаются на состоянии всего организма. 

Напомним, что произойдет с телом, если на месяц отказаться от сладкого.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие сладости помогают при простуде.


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Источник: http://neboley.com.ua/ru/ukraine/2019/11/18/196551
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