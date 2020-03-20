Как грецкие орехи влияют на уровень холестерина

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Ни для кого не секрет, что орехи обладают целям рядом уникальных свойств, поэтому должны появляться в рационе регулярно. Недавно немецкие медики выяснили, что грецкие орехи положительно влияют на работу сердечно-сосудистой системы.
Ученые из Мюнхена доказали, что этот вид орехов снижает уровень "плохого" холестерина в крови на семь процентов. Но позже исследователи решили выяснить, влияет ли на этот эффект смена рациона питания, в частности отказ от вредной пищи.
В эксперименте приняли участие 200 добровольцев в возрасте 63 лет. Их разделили на три группы. Первая и вторая группа ежедневно употребляла 40 грамм орехов, но в рационе первой сократили потребление жиров, а во второй - жиров и углеводов. Третьей группе вообще не давали грецких орехов.
В результате исследования выяснилось, что горсть орехов в день положительно влияет на пищеварительную систему и снижает показатели "плохого" холестерина, который опасен для сосудов. При этом, улучшения в организме не зависели от рациона питания, а именно от употребления этих плодов.
Известно также, что грецкие орехи содержат омега-3 и альфа-линоленовую жирную кислоту (АЛК), которые обладают противовоспалительным действием и могут предотвращать образование патологических тромбов. Исследования показывают, что у людей, которые придерживаются диеты с высоким содержанием АЛК, риск сердечного приступа уменьшается на 50 процентов.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, какой орех защитит от вирусных инфекций.
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