Язык

Українська

Русский

Coinspot 20.03.2020

BTC/USD

6595.22

ETH/USD

146.03

LTC/USD

41.37

НБУ 20.03.2020

USD/UAH

28.60

EUR/UAH

30.80

RUB/UAH

0.37

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Министр соцсетей
Записки эмигранта
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Здоровье диета и питание Как грецкие орехи влияют на уровень холестерина
НОВОСТИ Все новости

Как грецкие орехи влияют на уровень холестерина

Грецкие орехи содержат множество витаминов

сегодня, 10:30
Автор:

• Светлана Шкурупий

Как грецкие орехи влияют на уровень холестерина

Ни для кого не секрет, что орехи обладают целям рядом уникальных свойств, поэтому должны появляться в рационе регулярно. Недавно немецкие медики выяснили, что грецкие орехи положительно влияют на работу сердечно-сосудистой системы.

Ученые из Мюнхена доказали, что этот вид орехов снижает уровень "плохого" холестерина в крови на семь процентов. Но позже исследователи решили выяснить, влияет ли на этот эффект смена рациона питания, в частности отказ от вредной пищи.

В эксперименте приняли участие 200 добровольцев в возрасте 63 лет. Их разделили на три группы. Первая и вторая группа ежедневно употребляла 40 грамм орехов, но в рационе первой сократили потребление жиров, а во второй - жиров и углеводов. Третьей группе вообще не давали грецких орехов.

В результате исследования выяснилось, что горсть орехов в день положительно влияет на пищеварительную систему и снижает показатели "плохого" холестерина, который опасен для сосудов. При этом, улучшения в организме не зависели от рациона питания, а именно от употребления этих плодов. 

Известно также, что грецкие орехи содержат омега-3 и альфа-линоленовую жирную кислоту (АЛК), которые обладают противовоспалительным действием и могут предотвращать образование патологических тромбов. Исследования показывают, что у людей, которые придерживаются диеты с высоким содержанием АЛК, риск сердечного приступа уменьшается на 50 процентов. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какой орех защитит от вирусных инфекций. 


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://telegraf.com.ua/zhizn/zdorove/5354458-mediki-raskryili-kak-gretskie-orehi-vliyayut-na-pokazateli-krovi.html
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...