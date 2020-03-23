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Ученые выяснили, какая пища может вызвать ночные кошмары

От ночных кошмаров не застрахован никто

сегодня, 10:50
Автор:

• Светлана Шкурупий

Ученые выяснили, какая пища может вызвать ночные кошмары

Американские медики провели эксперимент и пришли к выводу, что причиной ужасных сновидений ночью может быть определенная пища. Об этом сообщает издание Medikforum.

Специалисты рекомендуют избегать ночных перекусов, потому что это вредно для пищеварительной системы. А если вы любитель "остренького", тогда вас могут еще и замучить жуткие кошмары. Медики объясняют, что такая еда ускоряет в организме обменные процессы, повышая температуру тела. Как правило, это припадает на быструю фазу сна, когда головной мозг начинает работать активнее и человек погружается в сновидения.

Медики сделали такой вывод исходя из результатов эксперимента, участие в котором приняли 400 добровольцев. Около 9% участников исследования заявили, что причиной их кошмаров стала острая пища, которую они употребляли перед тем, как идти спать. 

Эксперты утверждают, что перед ночным отдыхом лучше отказаться от "тяжелых" продуктов и молочки, потому что организм некоторых людей особенно чувствителен к химическому составу такой пищи. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какой продукт полезно кушать перед сном.


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Источник: https://www.medikforum.ru/zoj/91259-uchenye-ostraya-pischa-mozhet-byt-prichinoy-nochnyh-koshmarov.html
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