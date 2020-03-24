Что добавить в смузи, чтобы сделать его более полезным

Смузи - популярный напиток, который легко и быстро можно приготовить в домашних условиях. В основном его пьют люди, активно занимающиеся спортом, хотя он полезен для всех. Лучше всего смузи употреблять утром, чтобы "разогнать" метаболизм. Итак, какие ингредиенты стоит добавить в коктейль, чтобы он был более питательным.

Арахисовая паста

Этот продукт стал популярным на полках наших супермаркетов не так уж давно. 1-2 ложки арахисовой пасты стоит добавить в любимый смузи, чтобы обеспечить себе полезную дозу белка и жиров, которые продлят чувство сытости. Если вы боитесь лишних калорий, которые входят в состав продукта, тогда попробуйте арахисовую пасту в виде сухого порошка.

Семена чиа

Одним из самых популярных суперфудов в мире считаются семена чиа. Они содержат много витаминов, полезных веществ и антиоксидантов. Эти семена - лучший вариант дополнения к смузи, так как они содержат не только белок, но и клетчатку. Именно эти элементы отвечают за то, чтобы чувство голода не посещало вас как можно дольше. Кстати, чиа также повышают энергию, так что они просто незаменимы для завтрака.

Греческий йогурт

В последние время ценность греческого йогурта значительно выросла — люди все меньше хотят покупать продукты с красителями и консервантами. И это не единственная причина. В греческом йогурте содержится от 12 до 17.3 граммов белка и совсем чуть-чуть сахара. Этот продукт повысит питательную ценность смузи и придаст напитку нежный вкус.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что модель Алессандра Амбросио поделилась рецептом витаминного напитка.

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