Рецепт витаминного напитка от модели Алессандры Амбросио

38-летняя бразильская супермодель, бывший "ангел" Victoria’s Secret и лицо многих модных брендов Алессандра Амбросио, поделилась рецептом напитка, который поможет защитить иммунитет от вирусов. Об этом сообщает издание Еlle.

Модель опубликовала для своих подписчиков несколько stories в Instagram, где пошагово показала, как сделать бодрящий витаминный напиток. Так, для его приготовления вам понадобиться: бульон, куркума, кайенский перец, имбирь (специя), лимон и травы.

Способ приготовления: на один стакан бульона выдавите один целый лимон, потом добавьте одну-две столовые ложки куркумы, немножко имбиря, кайенского перца и смеси пряных трав. Хорошо перемешайте все ингредиенты и слегка подогрейте напиток в микроволновке (30-40 секунд). Употребляйте его регулярно, ведь он содержит много витаминов и веществ, которые помогут поддерживать организм здоровым.





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