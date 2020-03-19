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Рецепт витаминного напитка от модели Алессандры Амбросио

Этим напитком модель укрепляет свой иммунитет

сегодня, 14:55
Автор:

• Светлана Шкурупий

Рецепт витаминного напитка от модели Алессандры Амбросио

38-летняя бразильская супермодель, бывший "ангел" Victoria’s Secret и лицо многих модных брендов Алессандра Амбросио, поделилась рецептом напитка, который поможет защитить иммунитет от вирусов. Об этом сообщает издание Еlle.

Модель опубликовала для своих подписчиков несколько stories в Instagram, где пошагово показала, как сделать бодрящий витаминный напиток. Так, для его приготовления вам понадобиться: бульон, куркума, кайенский перец, имбирь (специя), лимон и травы.

Способ приготовления: на один стакан бульона выдавите один целый лимон, потом добавьте одну-две столовые ложки куркумы, немножко имбиря, кайенского перца и смеси пряных трав. Хорошо перемешайте все ингредиенты и слегка подогрейте напиток в микроволновке (30-40 секунд).  Употребляйте его регулярно, ведь он содержит много витаминов и веществ, которые помогут поддерживать организм здоровым. 

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Напомним, какие природные антибиотики помогают укрепить иммунную систему. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие напитки стоит пить женщинам, чтобы они чувствовали себя здоровыми и красивыми.


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Источник: https://www.elle.ru/krasota/zdorove/ambrosio-id6860782/
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