Продукты питания, на которых нельзя экономить

Экономить семейный бюджет пытаются все и это похвально. Но если одни продукты можно заменить недорогими аналогами, без всякого ущерба для организма, то есть и другая категория продуктов, на которых экономить нельзя, чтобы не поплатиться здоровьем.

Мясо

Диетологи не советуют заменять мясо на сосиски и полуфабрикаты, ведь они содержат много вредных добавок и не несут организму никакой пищевой ценности. Если цены на говядину или свинину слишком "кусаются", тогда перейдите на мясо курицы или индейки. В его составе меньше жиров, оно вкусное и питательное. Помните, что мясо рекомендуют есть по системе "день через день", то есть чередовать употребление птицы или говядины с продуктами, содержащими белок. Таким образом вы сохраните и бюджет, и свое здоровье.

Молоко

Лучше проходите мимо, если видите дешевое молоко. Дело в том, что производители могут добавить в него растительные жиры и чем-то его разбавить, а значит вы подвергаете свой организм риску. Бывали случаи, когда в дешевом молоке находили палочковидные бактерии. Да, дорогие продукты тоже могут подделать, но как правило, низкая цена вполне соответствует качеству.

Сыр

Не заменяйте сыр дешевыми аналогами. В магазинах вы часто можете увидеть сырный продукт, который намного дешевле, чем натуральный. Но разница не только в цене, а и в составе. Сырный продукт готовят из немолочного жира, который при обработке становится химически активным и наносит вред здоровью. Лучше покупайте не часто, зато натуральный сыр.

Сладости

Есть люди, которые не могут отказаться от сладостей. Но вот экономить на них нельзя, ведь дешевые конфеты и лакомства содержат много вредных добавок. В результате их употребления могут развиться многие заболевания, в том числе ожирение и цирроз. Натуральный десерт должен быть приготовлен на основе сливочного масла, а вообще, лучше готовьте сладости дома, в интернете есть много вкусных и полезных рецептов.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие продукты идеально сочетаются друг с другом.

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